UPC znika z rynku, koniec kablówki i internetu. Klienci przechodzą do Play. Co ich tam czeka? [11.05.2023]

Play kusi klientów UPC pakietami. Czy są atrakcyjne?

- Mało oglądam telewizję, więc zupełnie wystarczy mi mały pakiet na telewizję UPC, płacę 29 zł miesięcznie - opowiada pani Monika, mieszkanka bydgoskiego osiedla Szwederowo, która od nas dowiedziała się, że będzie klientką Play. - Nie otrzymałam jeszcze żadnego pisma w sprawie innego operatora. Rachunki przychodzą tylko z UPC. Mam nadzieję, że zmiany nie oznaczają podwyżek. Internetu nie potrzebuję, ponieważ mam promocyjny światłowód z Orange za 69 zł miesięcznie i nie mogę, ot tak sobie, zerwać umowy i przejść do Play, bo to oznacza przecież dwa abonamenty do płacenia przez jakiś czas lub karę za zerwanie promocyjnej umowy w Orange.

To było do przewidzenia, że Play nie od razu zrezygnuje ze znanego w naszym kraju szyldu, jakim jest UPC, bo to marka zakorzeniona w świadomości klientów.

A tak Play tłumaczy dziennikarzom Bankiera.pl w komunikacie: „Rozwijamy nasze usługi zarówno pod marką Play, jak i UPC. Co do zasady, decyzje biznesowe komunikujemy oficjalnymi kanałami spółki”.

Inwestują w internet szerokopasmowy

Spada zainteresowanie kablówką. Urząd Komunikacji Elektronicznej zapowiada, że do 2025 roku udział takiej telewizji w rynku płatnej tv ma spaść do 27 proc. W takich operatorów najbardziej uderzają serwisy streamingowe, które dają darmowy lub obarczony opłatą dostęp do treści. Najbardziej popularne to oferujące filmy i seriale (Netflix czy HBO), muzykę oraz podcasty (np. Spotify, iTunes, Google Music, Google Podcast).