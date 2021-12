Uporczywy kaszel i pocenie się? Takie objawy to znaki ostrzegawcze, które wskazują na raka nerki [lista - 23.12.2021]

Raka nerki bardzo łatwo przeoczyć. Klasycznie opisywana łączna triada objawów raka nerki zdarza się stosunkowo rzadko (około 10% przypadków) i oznacza zwykle znacznie już zaawansowaną chorobę.- Objawy raka nerki, szczególnie w pierwszych stadiach, są bardzo niespecyficzne, nie wskazują wprost na źródło problemu, nie niepokoją chorego. Co ważniejsze, wczesne stadia raka nerki nie dają żadnych objawów! - wyjaśniają specjaliści.Warto poznać kilka oznak, które zdaniem lekarzy mogą świadczyć o rozwijającym się raku nerki. Te objawy mogą wskazywać na nowotwór nerki. Specjaliści sugerują, by zgłosić się do lekarza, jeżeli przez trzy tygodnie utrzymuje się jeden z objawów. Oto najważniejsze oznaki, których nie wolno lekceważyć - szczegóły w galerii >>>>>

pixabay.com