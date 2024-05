Uprawnienia komornika - to może zabrać komornik w 2024 roku. Mamy aktualną listę [13.05.2024 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Komornik to urzędnik, który zajmuje się ściąganiem długów od osób, które z jakiś przyczyn nie spłacają zaciągniętych zobowiązań. I choć dłużnikom komornik źle się kojarzy, to dla osób próbujących odzyskać swoje pieniądze są ostatnią deską ratunku. Zobaczcie, jakie uprawnienia ma komornik i co może zabrać dłużnikowi.