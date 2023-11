Urlop w 2023 roku - te dni wolne od pracy mogą przepaść. Kiedy wypłaca się pieniądze za niewykorzystany urlop? [28.11.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Koniec roku to zwykle czas podsumowań. W tym czasie przygotowujemy się do świat, ale warto tez pamiętać o przysługujących nam a nie wykorzystanych jeszcze dniach wolnych od pracy. Jeśli nie wykorzystaliśmy urlopu wypoczynkowego to żaden problem. Dni wolne będziemy mogli odebrać w 2024 roku, inaczej jest z dniami, które przysługują nam tylko w danym roku kalendarzowym. Zobaczcie jakie dni wolne mogą przepaść już za kilka tygodni.