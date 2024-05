Uroczyście i wyjątkowo. Pierwsza komunia święta w parafii pw. Ducha Świętego - zdjęcia

Przystąpienie do pierwszej komunii to dla dziewięciolatków i ich rodziców oraz bliskich wielkie przeżycie. W tym roku w niektórych parafiach pierwsze komunie zorganizowano już w kwietniu. W większości bydgoskich świątyń jednak to ważne dla katolików wydarzenie jest wyznaczane na maj. Sezon komunijny zatem już w pełni.

W kościele Niepokalanego Serca NMP parafii pw. Ducha Świętego do sakramentu eucharystii dzieci przystępowały przez dwa dni. Jedna grupa miała pierwszą komunię świętą w sobotę 11 maja. Termin dzieci w grupie drugiej wyznaczono na niedzielę, 12 maja.

Kościół był przystrojony, a dzieci przez ostatnie tygodnie uczestniczyły w komunijnych próbach. Wszystkie odbywały się w kwietniu. W ostatni piątek, 9 maja dzieci przystąpiły natomiast do pierwszej spowiedzi. Po przyjęciu przez dzieci sakramentu, czeka ich jeszcze tak zwany biały tydzień.

W ten weekend pierwszą komunię przyjmą też, między innymi dzieci z parafii pw. św. Marka Ewangelisty w Fordonie i w kościele pw. Świętej Trójcy.