Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa - czy trzeba iść do kościoła? 7 czerwca 2024 to święto nakazane? Sprawdź [7.06.2024 r.] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

7 czerwca 2024 roku przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Polsce nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. NIE JEST to także święto nakazane. Jakub Steinborn

7 czerwca 2024 roku przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To wyjątkowe święto Kościół katolicki obchodzi w piątek po oktawie Bożego Ciała. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy 7 czerwca 2024 roku trzeba iść do kościoła? Sprawdź, czy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to święto nakazane w Kościele katolickim. Wyjaśniamy, czy w święto 7 czerwca należy uczestniczyć we mszy świętej.