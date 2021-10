Urząd Miasta pyta włocławian o budżet obywatelski. Stworzyli specjalną ankietę Joanna Maciejewska

We Włocławku rozstrzygnięto już dziesięć edycji budżetu obywatelskiego. Magistrat zachęca mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Internetową ankietę dotyczącą budżetu obywatelskiego można wypełnić do 12 października 2021 roku.