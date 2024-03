Utrudnienia w ruchu 7.03.2024 w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?

NOWE FAKTY Tragiczny wypadek pod Toruniem. Zderzyło się 5 pojazdów, nie żyje kierowca tira

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 5 marca po godzinie 17. Pod samym Toruniem doszło do zderzenia 5 pojazdów. Jedna osoba nie żyje. Co się stało?