Utrudnienia w ruchu: woj. kujawsko-pomorskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 18.06.2021

NOWE Są tacy, którzy pływają w rzece po alkoholu. "To jakieś szaleństwo!"

- To co dzieje się w weekendy na Brdzie i Wdzie, woła o pomstę do nieba. To jakieś szaleństwo, hordy pijanych Hunów, tyle że nie na koniach, a na kajakach – skarży się pan Jacek, ekolog, miłośnik kajakarstwa turystycznego z Bydgoszczy.