Uważaj na te numery telefonów w lipcu 2023. Możesz stracić swoje pieniądze [12.07.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Jeśli dzwonią do Ciebie te numery to lepiej uważać. Zdecydowanie warto od razu dodać je do czarnej listy, a z pewnością nigdy nie oddzwaniać i najlepiej nie odbierać. Pod tymi numerami kryją się oszuści. Zobaczcie listę numerów, przez które możemy stracić spore pieniądze.