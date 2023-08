W 2024 roku dodatkowe pieniądze z Trzynastej Emerytury. Mamy wyliczenia zwrotów dla emerytów [7.08.2023 r.] S

Trzynasta emerytura jest świadczenie opodatkowane objęte składką. Największym beneficjentem trzynastki jest NFZ, który pobiera od każdej wypłaconej trzynastki 9 proc., co jest elementem funkcjonowania w tym systemie.Niektórzy będą mogli liczyć jednak na cześć zwrotu podatku. Szczegółowe wyliczenia na kolejnych slajdach. Pixabay/S Zobacz galerię (7 zdjęć)

To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia, ale na pieniądze będzie trzeba poczekać do 2024 roku.