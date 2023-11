W Baruchowie są nowe przejścia. Piesi będą bezpieczniejsi

W Baruchowie na przebudowanej drodze wojewódzkiej zostały wyznaczone dwa nowe przejścia dla pieszych. To efekt wielokrotnych rozmów z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu i Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, bo władze gminy były przekonane, że to rozwiązanie jest konieczne dla poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Pierwsze przejście przez drogę wojewódzką zostało zlokalizowane naprzeciwko marketu Dino, drugie prowadzi do hali sportowej w Baruchowie. - Te przejścia nie mają sygnalizacji świetlnej, ale będą doświetlone - powiedział nam Krzysztof Grudziński, zastępca wójta gminy Baruchowo. - Czekamy jeszcze tylko na podłączenie energii elektrycznej przez operatora.

A co z poprawą bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej? Przypomnijmy, że samorząd Baruchowa czekał na zamontowanie na drodze powiatowej w Baruchowie przy przejściu dla pieszych sygnalizacji świetlnej. Chodzi o zebrę sąsiadującą z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Baruchowie. Przejście to łączy budynek, w którym znajduje się szkoła i przedszkole ze znajdującym się po drugiej stronie jezdni parkingiem, gdzie często dzieci podwożone przez rodziców wysiadają oraz halą sportową i zespołem boisk, na których odbywają się zajęcia sportowe. W ubiegłym roku wójt Baruchowa skierował w tej sprawie pismo do starosty włocławskiego Romana Gołębiewskiego.