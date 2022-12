W Ciełuchowie na Festiwalu Smaków Tradycyjnych królowały pierogi, barszczyk i makowce, bo to wigilijny czas

W Ciełuchowie w gminie Kikół odbył się Festiwal Smaków Tradycyjnych Konkurs Kulinarny „Potrawa wigilijna”. Wzięło w nim udział pięć stowarzyszeń.

W okresie przedświątecznym odbywa się wiele imprez, które wprowadzają nas w bożonarodzeniowy nastrój. Jedna z nich odbyła się w Ciełuchowie w gminie Kikół. Był to Festiwal Smaków Tradycyjnych Konkurs Kulinarny „Potrawa wigilijna”, zorganizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kikole pod patronatem wójta oraz Rady Gminy Kikół.

Konkurs miał na celu przede wszystkim kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. Wiadomo, że w każdym domu są one troszeczkę inne, bo wszystko zależy od tego, gdzie tkwią korzenie konkretnej rodziny. I tak na wigilijnym stole może znaleźć się barszczyk, ale też zupa z suszonych owoców podana z makaronem, grzybowa lub śledziowa. Uczestnicy przygotowywali co najmniej dwie potrawy wigilijne i ciasto. Ocenie podlegała także aranżacja stołu.

- W bożonarodzeniowy nastrój wprowadził nas montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie – mówi Aneta Falkowska, dyrektorka Ośrodka Kultury Gminy Kikół i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole. – Był tak wzruszający, że niejednemu zakręciła się łza. Widać było, że w przygotowanie występu włożono wyjątkowo dużo pracy.

Można było skosztować barszczu w kilku wersjach, również tego na zakwasie z buraków, najróżniejszych śledzi, pierogów z kapustą i grzybami oraz z twarogiem na słodko, kompotu z suszonych owoców. Nie zabrakło ryby po grecku. Wśród ciast królowały oczywiście makowce i serniki, ale prawdziwą furorę zrobiła chatka Baby Jagi. Przygotowała ją Katarzyna Rumińska ze Stowarzyszenia Kikolanki. Zrobiła ją według starej receptury, pochodzącej z zeszytu z przepisami swojej teściowej.

- Wyłonienie zwycięzców nie było zadaniem prostym, bo zarówno wszystkie potrawy, jak i ciasta były przepyszne – kontynuuje Aneta Falkowska. – Nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy, bo komisja konkursowa zdecydowała jeszcze o przyznaniu dwóch wyróżnień. Najważniejsze, że panie znalazły czas w tym gorącym przedświątecznym okresie i wzięły udział w konkursie. Mogliśmy się spotkać i skosztować prawdziwych pyszności, ale przede wszystkim porozmawiać. To bardzo ważne.

Pierwsze miejsce zajęło Stowarzyszenie Kikolanki, drugie było Koło Gospodyń Wiejskich „Suminianki”, a trzecie Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół. Wyróżnienia przyznano Sołectwu Hornówek oraz Kołu Gospodyń Wiejskich „Sami Swoi” w Jarczechowie. Na wszystkich czekały atrakcyjne nagrody, które z pewnością przydadzą się w kuchni podczas przygotowywania kolejnych pyszności.