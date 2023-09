W Cukrowni Kruszwica ruszyła 143 kampania cukrownicza. Zakład przerobi 1,5 miliona ton buraków. Zdjęcia

Zaproszonych gości informował, że podczas tegorocznej kampanii planuje się w kruszwickim zakładzie przerobienie 1,5 mln ton burków, z których powstać ma 200 tys. ton cukru.

- Chciałbym podziękować związkowi plantatorów, ale także i plantatorom za to, że dobrze współpracujemy. Chciałby podziękować wszystkim pracownikom Cukrowni Kruszwica i Krajowej Grupy Spożywczej, za to, że dobrze przygotowali cukrownię do rozpoczynającej się właśnie kampanii - dodał Marek Kościński.