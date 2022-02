W czwartek nad region dotrą silne wichury. Mogą być groźne i narobić wiele szkód

Ten wiatr określany jest w krajach anglojęzycznych jako „Polar Jet” lub „Jet Stream”, zaś w Polsce zwany jest prądem strumieniowym.

- To taki główny korytarz powietrzny, w którym przenoszone są masy powietrza na półkuli północnej nawet na odległość powyżej 10 tysięcy kilometrów, czyli z głębi USA lub Kanady w kierunku Europy. Wieje w górnych warstwach atmosfery z prędkością osiągającą niekiedy 200 kilometrów na godzinę – wyjaśnia bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk.

To właśnie ów „Jet” będzie odpowiedzialny za to, co tanie się najbliższych dniach w naszym kraju. Początek już w czwartek...