W gminie Kikół powstały piękne i pomysłowe te witacze dożynkowe!

Przedszkole postawiło na sielskość polskiej wsi. Motywem przewodnim były okazałe żabki, nawiązujące do nowo powstałej grupy przedszkolnej, która przybrała takie imię. Powstała słodka scenka, która mogłaby posłużyć za ilustrację do książeczki z bajeczkami dla dzieci. Kilka witaczy nawiązywało wprost do pracy podczas żniw, ale tej sprzed laty. Były konie ze słomy i wozy. W jednym niczym w szopce betlejemskiej znalazły się żywe zwierzęta – kury, kaczki oraz kucyk.

Sołectwo Wola-Wawrzonkowo zrobiło aż dwa witacze, przy każdej z dróg dojazdowych. Szczególne wrażenie robił ciągnik z przyczepą i sporą gromadką ludzi do pracy przy żniwach. Całe przedsięwzięcie wymagało mnóstwa pracy. Całą konstrukcję należało najpierw ustawić, a potem niektóre elementy namalować farbą.

- Nasze sołectwo, czyli mieszkańcy Woli i Wawrzonkowa zebrali się, by zbudować witacze dożynkowe – opowiada Elżbieta Marciniak z Woli. – Mój teść od lat jest sołtysem i zwołał zebranie. Przyszła spora grupa osób i każdy dzielił się swoimi pomysłami. Była to prawdziwa burza mózgów. Wtedy zrodził się taki wstępny zarys, jak mają wyglądać nasze witacze. Ustaliliśmy, że będzie to traktor z przyczepą, zbudowany ze snopków słomy. W trakcie pracy rodziły się kolejne pomysły. Z siostrą mojego męża wpadłyśmy na pomysł, by jeszcze zrobić kurki ze słomy. Nawet nie przypuszczałyśmy, że ich wykonanie zajmie nam aż sześć godzin. Niby takie proste, a czasochłonne. Nie obyło się bez niespodzianek. W dzień oceny witaczy przez komisję konkursową przewróciła się nasza przyczepa i panowie musieli szybko ją ustawić i wzmocnić drutem.