W Grudziądzu pobił 51-latka na śmierć. Jest już za kratami. Do sprawy zatrzymano jeszcze dwie osoby

Policjanci zostali zaalarmowani w weekend o zwłokach znajdujących się przy jednej z ulic Śródmieścia w Grudziądzu. Zgłoszenie potwierdziło się. Było to ciało - jak się okazało - 51-letniego mężczyzny.

- Sekcja zwłok wykazała, że do śmierci doszło w wyniku wielonarządowych obrażeń ciała i pobicia - wyjaśnia prokurator Chodyna.

Zatrzymany do sprawy 30-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkich uszkodzeń ciała, których następstwem była śmierć. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 5 lat, kara 25 lat więzienia albo dożywocie. Sąd we wtorek, 7 września przychylił się do wniosku grudziądzkiej prokuratury i wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu 30-latka.

Jak zaznacza prokurator Chodyna, zarzut dla 30-latka to wstępna kwalifikacja czynu. Może ulec zmianie po kolejnych czynnościach wykonywanych w toku śledztwa.