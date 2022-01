W Grudziądzu produkty prosto od rolników kupimy na targowisku w Tarpnie. Jest też plan na jeszcze jedną lokalizację

Marek Czepek, radny PiS z Grudziądza dzielił się podczas sesji przemyśleniami: - Chcemy otworzyć się na północną część miasta, a robimy źle dla ludzi i rolników z południowej części: Rządza i Strzemiecina, Mniszka. Może warto rozważyć, aby i w tym obszarze uruchomić takie targowisko dla rolników, a tym samym mieszkańców? Wówczas byłby równy dostęp. To chyba lepsze rozwiązanie?

Na taki pomysł był otwarty prezydent Maciej Glamowski:- Przedyskutujemy to z MPGN-em, który administruje targowiskami w południowej części miasta. Jest to do rozważenia.

Póki co, na sesji w środę 26 stycznia radni podjęli uchwałę o tym, że dla rolników w piątki i soboty zostanie udostępnione targowisko przy Paderewskiego w Tarpnie. Jednocześnie na następnej sesji, najprawdopodobniej zostanie także przyjęta autopoprawka do tej uchwały wprowadzająca jeszcze jedno targowisko w południowej części Grudziądza. Do tematu zatem wrócimy.