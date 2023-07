W Grudziądzu trwają poszukiwania mężczyzny, który miał płynąć Wisłą (OPRAC.PA)

Jak podają strażacy do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie ok. godz. 10:35 od wędkarza. Miał on widzieć na wysokości plaży nad Wisłą mężczyznę płynącego rzeką, który po chwili zniknął z pola widzenia. Zaalarmowane służby ruszyły na ratunek.