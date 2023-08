W Grudziądzu wmurowano akt erekcyjny pod budowę magazynu żywności Caritasu [zdjęcia]

Obiekt będzie służył do tego aby trwale utrzymywać żywność niespożytą bądź niesprzedaną, by ją dystrybuować i wykorzystywać w ramach działalności Caritas Diecezji Toruńskiej .

Finansowanie z Unii Europejskiej jak i od premiera RP

Inwestycja pochłonie ponad 6,3 mln zł, z czego ponad 4,7 mln zł to środki unijne przekazane przez samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego, a 1,5 mln zł to środki z rezerwy premiera RP. Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji: -Pan premier nie miał żadnych wątpliwości czy przekazać brakujące środki na ten cel. Caritas to znana marka, to instytucja która gwarantuje, że środki będą dobrze wydane, trafią do ludzi najbardziej potrzebujące.