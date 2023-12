W hotelu Cukrownia Żnin trwa X Forum Rolnicze "Gazety Pomorskiej" Agnieszka Romanowicz

Pierwsi goście, z minister rolnictwa i rozwoju wsi na czele, już są. Agnieszka Romanowicz

2 grudnia 2023 do hotelu Cukrownia Żnin przybyło wielu ekspertów z branży rolniczej: naukowcy, byli i obecna minister rolnictwa, doradcy rolniczy, a przede wszystkim praktycy. To z okazji Forum Rolniczego, które "Pomorska" organizuje już dziesiąty raz. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji.