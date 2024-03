W Inowrocławiu będą programować roboty przemysłowe. Zdjęcia

Po Grudziądzu i Włocławku Inowrocław będzie trzecim miastem w województwie kujawsko-pomorskim, w którym uczniowie i pracownicy firm będą mieli możliwość programowania robotów przemysłowych. Centrum rozpocznie działalność pod koniec roku (dokładna data nie została podana ze względu na procedury przetargowe, których przeprowadzenie jest trudne do określenia).

- Podpisanie porozumienia to krok milowy w przyszłość, to wielka sprawa dla miasta i powiatu. Uczniowie będą mogli na miejscu zdobyć dobrze płatny zawód przyszłości. Nie będą musieli szukać pracy poza domem. Zyska też przemysł. Firmy będą mogły bowiem wysyłać na szkolenia pracowników - powiedziała Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski.

W Centrum Programowania Robotów Przemysłowych dostępne będą na początku 2 roboty. Koszt jednego to 25 tysięcy euro (blisko 110 tysięcy złotych). Przedstawiciele lokalnego biznesu zadeklarowali już zakup trzeciej maszyny.

- To będą roboty najczęściej wykorzystywane w przemyśle. Ich oprogramowanie będzie identyczne, jak w tych działających w zakładach. Po 21 godzinach szkolenia uczniowie i pracownicy firm otrzymają certyfikat upoważniający ich do programowania. To profesja przyszłości - stwierdził Przemysław Sztandera, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.