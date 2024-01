W Kikole dzieci wiedzą, czym dokarmiać ptaki i dbają o swych skrzydlatych podopiecznych!

Zima jest trudnym okresem dla ptaków, chociaż tegoroczna nie daje się tak bardzo we znaki, to jednak warto je dokarmiać. Tylko trzeba robić to z głową i w żadnym wypadku nie karmić ich pieczywem. Dla ptactwa wodnego jest ono zabójcze. Wiadomo, że sprawia frajdę, gdy kaczki podchodzą do nas i jedzą chleb z ręki, ale tego absolutnie robić nie wolno!

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kikole dokarmianiem ptaków zajmują się członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt. Kilka dni temu uzupełnili zapasy ziaren w karmnikach przy szkolne oraz nad Jeziorem Kikolskim.

- Do karmników wsypujemy słonecznik, kukurydzę, owies, pszenicę, proso – wyjaśnia Marta Redmerska, opiekunka Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt. – Bardzo energetyczne są łuskane orzechy i świeża, niesolona słoninka, którą uwielbiają sikorki. Można też zrobić kule tłuszczowe. Wystarczy roztopić smalec i wmieszać w niego ziarna, a następnie przelać do plastikowych kubeczków i przymocować do nich jakieś zawieszki. W sklepach są dostępne też kule w siateczkach. Jednak zdarzały się przypadki, że ptak zaplątał sobie w nich pazury i nie mógł się uwolnić. Jeśli je kupimy, najlepiej wyjąc je z siatki i włożyć do karmnika.