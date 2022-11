W Kikole spotkanie z sędzią Anna Marią Wesołowską cieszyło się dużym zainteresowaniem

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kikole zorganizowała spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską. Zostało ono przygotowane dla zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i rodziców, nauczycieli, pracowników służb.

Do Kikoła za sprawą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawitała sędzia Anna Maria Wesołowska, dobrze znana z programów telewizyjnych. Spotkała się ona z przedszkolakami, uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz przedstawicielami instytucji i służb, zainteresowanych profilaktyką. Dla poszczególnych grup były to odrębne spotkania, dostosowane do poziomu odbiorców, szczególnie tych najmłodszych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że udało się jej nawiązać bardzo dobry kontakt ze wszystkimi. Praktycznie przez cały dzień w sali widowiskowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole rozmawiano o profilaktyce oraz dobru dzieci i młodzieży.

W tej chwili problemem są uzależnienia nie tylko od alkoholu i narkotyków, ale telefonów komórkowych, sieci internetowej, gier komputerowych. To cena jaką płacimy za postęp technologiczny. Rodzice często nawet nie są świadomi, że włączając dziecku bajki, które ogląda ono przez kilka godzin dziennie, wyrządzają mu krzywdę. O tym wszystkim sędzia mówiła nauczycielom i rodzicom. Sporo też czasu poświęciła przybliżeniu nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Pojawiły się propozycje konkretnych działań – zakładania skrzynek Korczakowskich w szkołach, do których uczniowie będą mogli wrzucać anonimowo listy z prośbami, pytaniami, skargami czy wątpliwościami. Sędzia podkreśliła, jak ważne jest organizowanie wycieczek dla uczniów do sądów na prawdziwe rozprawy, co może się odbywać w ramach edukacji prawnej. To był wyjątkowo pożytecznie spędzony czas.

- Spędziłam z panią sędzią Anną Marią Wesołowską cały dzień – mówi Ewa Żuchowska, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole. - Wcześniej znałam ją tylko jako ,,celebrytkę" z telewizji. Okazało się, że to osoba o wielkim sercu i wielu pasjach, świetna obserwatorka, silna kobieta, ale o wielkiej wrażliwości. To współautorka ustawy o świadku koronnym, ekspertka od przestępczości zorganizowanej, ale też autorka felietonów skierowanych do młodzieży, prowadziła jeden z pierwszych w Polsce program pokoju przesłuchań dla dzieci, jest członkinią Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Każde spotkanie było inne, dostosowane do innej grupy wiekowej. Najbardziej podobały mi się warsztaty dla przedszkolaków. Jako babcia sześciorga wnucząt szybko znalazła wspólny język z maluchami. Dzieci były bardzo otwarte, chętnie zadawały pytania, opowiadały o zasadach dobrego zachowania na swój sposób, co czasami było bardzo zabawne. Mamy już pomysły na następne spotkania.