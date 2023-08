W klasztorze Ojców Bernardynów w Skępem trwają prace konserwatorskie Małgorzata Chojnicka

Prawdziwą perełką Ziemi Dobrzyńskiej jest kościół klasztorny Ojców Bernardynów w Skępem. Został on wzniesiony w XVI wieku i wymaga nieustannych prac konserwatorskich. Są one prowadzone w zasadzie co roku, a widok rusztowań w okresie letnim jest czymś naturalnym. Na szczęście, udało się już naprawić dach na kościele, który uszkodziła nawałnica. W tej chwili trwa konserwacja i restauracja polichromii ściennych chóru muzycznego oraz pierwszy etap remontu konserwatorskiego elewacji południowej.