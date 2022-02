W konkursie "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." możemy głosować na inwestycje z powiatu brodnickiego

W Ogólnopolskim Konkursie Budowlanym "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." możemy głosować na inwestycje z powiatu brodnickiego

Do Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." zgłaszane są najciekawsze dokonania polskich budowlańców w zakresie modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji. Najwyższy laur - statuetka i tytuł "Modernizacja Roku" lub tytuł "Budowa XXI wieku" jest obiektem pożądania zarówno inwestorów, wykonawców, jak i projektantów modernizacji.

W tym roku w konkursie możemy głosować na dwie inwestycje z powiatu brodnickiego: na rozbudowę drogi powiatowej nr 1829 C Cielęta - Szczutowo - Górzno na odcinku Cielęta - Jastrzębie, na którą możemy głosować pod tym linkiem oraz na modernizację świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych, na którą możemy głosować pod tym linkiem.

Ponad pięciokilometrowy rozbudowany odcinek drogi powiatowej z Cieląt do Jastrzębia ze ścieżką pieszo-rowerową został oddany do użytku w listopadzie 2021 r., a wyremontowany został w partnerstwie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, powiatu brodnickiego oraz gmin Bartniczka i Brodnica. Inwestorem był Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy, wykonawcą Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. Brodnica, a projektantem Usługi Drogowe Sergiusz Makowski Włocławek. Koszt rozbudowy wyniósł ok. 8 mln 130 tys. zł.