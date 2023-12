W kościele Świętej Jadwigi Królowej na Rąbinie w Inowrocławiu odsłonięto tablicę upamiętniającą ks. Zenona Rutkowskiego. Zdjęcie

Kto znał ks. Zenona Rutkowskiego, ten wie, że był on nie tylko budowniczym i pierwszym proboszczem rąbińskiej świątyni. W najniebezpieczniejszych akcjach towarzyszył strażakom zawodowym i ochotnikom, jako ich kapelan. W straży pożarnej kapłan dosłużył się stopnia starszego brygadiera. Był też kapelanem policjantów i pacjentów szpitala w Inowrocławiu. To m. in. z jego inicjatywy powstał w tej lecznicy oddział paliatywny i hospicjum im. Świętej Królowej Jadwigi.

Za swoja działalność kapłańską i społeczną ks. Zenon Rutkowski w 2018 roku został uhonorowany nagrodą Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa "Ku chwale".

Ks. Rutkowski zmarł 24 grudnia 2022 roku w Inowrocławiu. Spoczął na cmentarzu parafialnym w rodzinnym Gniewkowie.

W uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej ks. Zenona Rutkowskiego w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej uczestniczyli przedstawiciele straży pożarnej, policji, szpitala w Inowrocławiu, samorządowcy, parafianie i przyjaciele. Tablicę poświęcił ks. Jan Maćkowiak, obecny proboszcz rabińskiej świątyni.