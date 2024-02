W Kotomierzu z ośmiu wagonów pociągu wysypano kukurydzę z Ukrainy - zobacz zdjęcia i wideo

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w nocy z 24 na 25 lutego . Na miejscu pojawili się przedstawiciele lokalnych władz i policja. - Otrzymałem informację w niedzielę rano, że na bocznicy została wysypana kukurydza. Pojechałem na miejsce. Była już tam Straż Ochrony Kolei i policja, która zabezpieczyła teren i nie wpuszczała nikogo - wspomina Sebastian Horodecki , zastępca wójta gminy Dobrcz.

- To było zboże ukraińskie , przewidziane do wytransportowania z Polski – mówi w rozmowie z „Pomorską” Agnieszka Adamska – Okońska , rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Rozsypane zboże w Kotomierzu. Mieszkańcy robili zdjęcia

Rozsypana kukurydza w Kotomeirzu. Policja i prokuratura badają sprawę

Nie wytypowano jednak osób, które mogłyby dopuścić się tego czynu.

- Owszem mamy w gminie sporo rolników, którzy poprzez protesty wyrażają swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji, ale jak dotąd nie doszły nas słuchy, żeby ktokolwiek chciał coś takiego zrobić - mówi Sebastian Horodecki. Kukurydza została już pozbierana i ponownie zapakowana do wagonów. - Wizualnie można było odnieść wrażenie, że była dobrej jakości - mówi zastępca wójta gminy Dobrcz.

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Oleksandr Kubrakow, wicepremier Ukrainy.

- Na zdjęciach widać 160 ton zniszczonego ukraińskiego zboża. Zboże trafiało tranzytem do portu w Gdańsku, a stamtąd do innych krajów. Czwarty przypadek wandalizmu na polskich stacjach kolejowych. Czwarty przypadek bezkarności i nieodpowiedzialności. Jak długo rząd i polska policja będą pozwalać na ten wandalizm? Po raz kolejny wszystkie te produkty rolne są przewożone w zapieczętowanych wagonach i przewożone tranzytem do innych krajów. Ściśle przestrzegamy prawa. A ty? - napisał na platformie x.