W Kujawsko-Pomorskiem czas na winniczki! Zbiory ślimaków w regionie znacznie poniżej limitu [16.05.2024 r.]

Mniejsze zainteresowanie

Limit znacznie przekracza zainteresowanie. Wpłynęła też na nie pandemia COVID-19, co obrazuje zestawienie zbiorów winniczków w regionie w latach 2019 – 2023:

Muszla minimum 30 mm

Przyrodnicy wyznaczają też minimalną wielkość muszli winniczka przeznaczonego do zbioru:

Odżywiają i leczą

Pierwotnie w Polsce winniczek występował tylko w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Na pozostałe tereny przenieśli go zakonnicy. Hodowali winniczki w celach kulinarnych, gdyż były uważane za potrawę postną. Polskie winniczki wyjeżdżają głównie za granicę. Podstawowe rynki zbytu to: Włochy, Rosja, Niemcy, Hiszpania, Francja, Chiny i USA.

Tuszki ślimaków mają wielu miłośników, także ze względu na cenne właściwości odżywcze, m. in. białko, magnez, wapń, cynk, miedź i jod. Wykorzystuje się też śluz ślimaków, np. do produkcji kosmetyków, ponieważ zawiera związki leczące choroby skórne, m. in. kolagen, witaminy, antybiotyki i elastynę.