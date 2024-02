W Kujawsko-Pomorskiem w 2023 roku było 57 tysięcy nieodwołanych wizyt lekarskich. Tylu pacjentów mogło być przyjętych przez lekarza

- Problem faktycznie istnieje. Wizyty, w których nie odwołano, a pacjent nie przyszedł w umówionym terminie, w naszym szpitalu stanowią jakieś 10 do 15 procent wszystkich wizyt - mówi Karolina Welka, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

Podobnie jest w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i. Rydygiera w Toruniu. - Faktycznie, jest to kłopot. Dotyczy on u nas kilkunastu procent wszystkich umawianych wizyt - mówi dr n. med. Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy toruńskiej lecznicy. - Zachęcamy pacjentów, by informowali o tym, że nie mogą dotrzeć do lekarza w ustalonym terminie, by można taką wizytę odwołać. W przeciwnym wypadku nic się nie zmieni, a czas oczekiwania do specjalisty będzie się wydłużał.

- Mamy zespół procedur przyszpitalnych, który reguluje kwestię odwoływania wizyt - dodaje dyrektor Welka. - Warto, by każdy, kto wie, że nie będzie mógł zjawić się w jednej z naszych poradni we wcześniej ustalonym czasie, odwołał wizytę, choćby przez nasze call center. Ważne również, by zrobiono to dobę wcześniej. To dałoby szansę umówienia innego pacjenta, który czeka w kolejce na wizytę.