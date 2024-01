W Lipnie tenisiści zagrali dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbierali do puszki i przekazali gadżety! Małgorzata Chojnicka

Lipnowski Klub Tenisowy zorganizował w hali Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zorganizował Deblowy Turniej Tenisowy. Odbył się on w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tenisiści rywalizowali od rana do późnego popołudnia. Podczas całej imprezy sportowej pieniądze były zbierane do puszki. Lipnowski Klub Tenisowy przekazał też gadżety na licytację, m.in. piłkę z autografem Igi Świątek. To prawdziwy rarytas dla miłośników tenisa!