W nowym Muzeum Diecezji Bydgoskiej znajduje się wyjątkowy meksykański real. Jego wartość jest jednak niższa, niż napisaliśmy

Skarb z dna oceanu

Za błąd autor najmocniej przeprasza. Skąd wzięła się ta gigantyczna wartość? Z niefortunnej pomyłki. Otóż, w zasobach Muzeum Diecezji Bydgoskiej znajduje się inna interesująca moneta. To srebrna, pokryta złotem replika monety o wartości 100 denarów. Jedna z zaledwie 222, które król Zygmunta III Waza nakazał wybić i to tylko w bydgoskiej mennicy królewskiej, w 1621 roku.

Chodzi o meksykański real. Prawdą jest, że to część skarbu króla Filipa III. Prawdą również jest, że cały skarb w 2005 roku wydobyto z wraku portugalskiego okrętu Sao Jose, który przewoził skarby z Nowego Świata do Europy. Został wydobyty z dna oceanu z inicjatywy Odyssey Marine Exploration. Moneta będąca częścią tej kolekcji, a którą można oglądać w muzeum diecezjalnym, nie jest warta, jak napisaliśmy, "miliony dolarów".

Wartość tego numizmatu to 2 miliony 160 tys. dolarów. Jest to jedna z najdroższych na naszym kontynencie monet. Jak wygląda? Jej piękną kopię można oglądać właśnie w bydgoskim muzeum.

Pierwsza taka ekspozycja

Ks. prałat Stanisław Kotowski, proboszcz parafii katedralnej, a jednocześnie nowy dyrektor muzeum mówił, że eksponatów nie ma wielu, bo i sama katedra przez wieki nie była bogatym kościołem. To jednak tylko skromność, bo w nowym muzeum, które utworzono w budynku dawnego wikariatu przy ulicy Farnej 10, tuż obok kościoła katedralnego pw. św. Marcina i Mikołaja, znalazły swoje miejsce rzeczy wyjątkowe.

Przecięcie wstęgi przed wejściem do Muzeum Diecezjalnego Diecezji Bydgoskiej poprzedziła uroczystość w znajdującym się niemal po sąsiedzku Domu Polskim.

Ornaty, poduszki z adamaszku i szkaplerze

W Muzeum Diecezjalnym można oglądać inne przedmioty, które znajdowały się w kryptach grobowych fary. Pod posadzką prezbiterium bydgoskiej katedry odkryto ich siedem. W jednej z nich pochowano byłego proboszcza katedry, ks. Józefa Turkowskiego. Potwierdza to epitafium umieszczone na trumnie. Duchowny był proboszczem w latach 1845-1870.

Do oglądania są więc pochodzące z XVII wieku i późniejsze ornaty, szkaplerze, kielichy liturgiczne. Są stroje z jedwabiu, który najlepiej zniósł upływ czasu i na przykład trumienne poduszki z adamaszku wypchane wonnymi ziołami.

Rzeczy, które Benedykt XVI zapisał w testamencie Bydgoszczy

Obejrzeć można również bullę papieską Jana Pawła II erygującą diecezję bydgoską. W muzeum znajduje się też izba z przedmiotami, które papież Benedykt XVI zapisał w testamencie na rzecz bydgoskiego Centrum Studiów Ratzingera.

Wśród tych eksponatów, które w 2023 roku trafiły do Bydgoszczy, znajdują się: papieska stuła, tiara, ornat i między innymi buty. Te ostatnie, charakterystyczne, czerwone to jedna z dwóch takich par na świecie. Natomiast, np. papieska stuła jest unikatem, to - jak mówi ks. dr hab. prof. KPSW Mariusz Kuciński, dyrektor Centrum Studiów Ratzingera - jedyny taki egzemplarz na świecie.