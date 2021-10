W piątek 29 października z Bydgoszczy do Szubina pojedziemy już S5. Będą zmiany w organizacji ruchu

W piątek (29 października) o godz. 12.00 nastąpić ma przełożeniu ruchu z drogi krajowej nr 5 na nowo wybudowaną drogę ekspresową S5. Może to spowodować pewne utrudnienia dla kierowców. Stąd prośba do wszystkich, którzy planują podróż w tym kierunku, o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do nowo wprowadzonego oznakowania.