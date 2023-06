W Polsce może być nawet około milina osób, które nie wiedzą, że mają cukrzycę Maciej Czerniak

Osoby z grupy ryzyka powinny badać się w kierunku cukrzycy raz w roku Łukasz Capar/zdjęcie ilustracyjne

Cukrzyca to współcześnie wielki problem. A chorzy przez lata mogą nie zdawać sobie sprawy, że chorują. Schorzenie może objawić się nagle. Tak było, choćby w przypadku motorniczego tramwaju, uczestnika wypadku, do którego doszło w Poznaniu. "To jedna z chorób cywilizacyjnych", mówi dr Szymon Suwała, diabetolog ze szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy.