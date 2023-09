W powiecie świeckim wykopano monety z XVIII wieku. Zobacz wideo

Znaleziska dokonał Olaf Papkiewicz, historyk znany z programu „Poszukiwacze historii” emitowanego na antenie Polsat play.

- To 14 srebrnych monet króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego, pochodzących z lat sześćdziesiątych oraz siedemdziesiątych XVIII wieku – mówi Mateusz Sosnowski z Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Co ciekawe wartość znalezionych monet jest całkiem spora. - Kiedyś można było za to kupić 200 kur – mówi Mateusz Sosnowski. Może to dowodzić, że monety nie zostały porzucone, lecz celowo zakopane w celu ich ukrycia.

- To znalezisko pokazuje, że nasze tereny były w kręgu zainteresowania Państwa Pruskiego. Już podczas pierwszego zaboru te tereny przeszły pod władanie Królestwa Prus, ale już wcześniej podczas Konfederacji Barskiej te tereny zostały zajęte przez królestwo Prus w ramach tzw. kordonu Sanitarnego – kwituje Mateusz Sosnowski.