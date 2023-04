W Skansenie w Kłóbce można zobaczyć wielkanocne aranżacje [zdjęcia]

Wielkanocne aranżacje w Kłóbce

W Dworze w Kłóbce (powiat włocławski, gm. Lubień Kujawski) przygotowano świąteczny wystrój. Zaprezentowano odświętnie nakryty stół, nawiązujący do polskiej tradycji - uroczystego śniadania wielkanocnego i przypominający o jego wymownej, religijnej symbolice.

„Jadalnia przybrana w świąteczną szatę wręcz zaprasza do wspólnej biesiady. Na stole króluje baranek z ciasta, wraz z nim babki wszelkiego rodzaju i kształtu, mazurki, jajka w formie pisanek i naturalnie barwionych kraszanek. Wśród zastawy zauważyć można specjalne, ceramiczne pojemniki na masło, ciepłe kiełbaski czy potrawkę z królika. A wszystko udekorowane zielonym bukszpanem, baziami, młodym owsem i kwiatami forsycji” – informuje Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na swojej stronie internetowej.

Tak wyglądało wielkanocne śniadanie

„Podawano wtedy na stół potrawy „na zimno”, te które zgodnie z tradycją zostały poświęcone w Wielką Sobotę, bo warto pamiętać, iż w tamtym czasie święcono dosłownie wszystkie dania szykowane na tę okazję, a nie tylko symboliczny koszyczek. Ucztę rozpoczynało dzielenie się jajkiem i składanie życzeń. Potem następowało świąteczne objadanie się, kończące się najczęściej bólem brzucha, nieprzyzwyczajonego po okresie postu do tak dużych ilości jedzenia i to w dodatku ciężkostrawnego” – czytamy w dalszej części informacji zamieszczonej na stronie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

Tak czynny będzie Park Etnograficzny w Kłóbce w Wielkanoc 2023

Warto dodać, że do Parku Etnograficznego w Kłóbce można będzie wybrać się w Wielką Sobotę od godz. 10 do 14 oraz w drugi dzień świąt (10 kwietnia 2023). Czynny będzie od godziny 9 do 16.