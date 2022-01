W Skępem orszak Trzech Króli był inny niż do tej pory, ale nie mniej uroczysty!

W Skępem w święto Trzech Króli nie odbyły się uliczne jasełka, jakie organizowano przed pandemią. Było to spowodowane faktem, iż nauka odbywała się w sposób zdalny i uczniowie nie mieli możliwości, by przygotować sceny biblijne. Jednak tradycji stało się zadość i orszak Trzech Króli przeszedł w południe wokół kościoła Miłosierdzia Bożego na zakończenie mszy świętej. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem. Większość wiernych włożyła na głowy korony i był to naprawdę barwny i uroczysty orszak.