W Spółdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze" we Włocławku obniżone zostały czynsze

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zazamcze" dostarczyła swoim członkom nowe książeczki opłat. I ku zaskoczeniu mieszkańców nie ma podwyżek czynszu, a są obniżki. Chodzi konkretnie o zaliczki wpłacane na centralne ogrzewanie oraz stawkę za podgrzanie 1 metra sześciennego wody. I tak w przypadku centralnego ogrzewania Rada Nadzorcza obniżyła zaliczkę z 5 zł za metr kwadratowy mieszkania do 4,76 złotych. Za podgrzanie wody spółdzielcy należący do SM "Zazamcze" będą z kolei płacić nie 32 złote za metr sześcienny, a 30,80 złotych.

Ul. Energetyków we Włocławku zostanie wyremontowana. Plany inwestycyjne SM Zazamacze

Ta obniżka powoduje, że czynsz za 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 48 metrów kwadratowych, zamieszkiwane przez jedną osobę został obniżony o prawie 60 złotych - z 466 złotych do 407 złotych. Spółdzielnia poinformowała też mieszkańców, że zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła otrzymała dodatek, który uwzględniony zostanie w rocznym rozliczeniu kosztów ciepła za ubiegły rok.

Ciepło od 1 października jest tańsze, ale zaliczki we Włocławku idą w górę

Przy MPEC we Włocławku ma być elektrociepłownia. List intencyjny podpisany

Dodajmy, że na początku roku do obniżek doszło też w Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe". Chodzi o opłatę za ciepłą wodę. Po analizie bieżących kosztów podgrzewania wody i po uwzględnieniu aury, zarząd spółdzielni zaproponował do zaakceptowania przez Radę Nadzorczą obniżenie opłaty z tytułu podgrzewania wody z 41 do 33 złotych za metr sześcienny. I od 1 stycznia mieszkańcy bloków na osiedlu Południe płacą niższe opłaty za podgrzewanie wody o około 20 procent.