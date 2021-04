W szpitalu w Tucholi też będą szczepić. Można rejestrować się już od jutra (30 kwietnia 2021 r.)

Szczepienia w OSiR-rze - teraz mniej o połowę

Od 4 maja szczepienia ruszą w OSiR-rze. Są możliwe, bo będą szczepionki. Jednak jak się dowiedzieliśmy, na początek ograniczono tam liczbę planowanych szczepień z 400 tygodniowo do 200.

Teraz trzeba zadbać, by do obu punktów trafiło tyle szczepionek, ile osób jest w nich zarejestrowanych, tak by żadna dawka się nie zmarnowała. Jarosław Katulski dodaje, że w systemie ujęto, że potencjał szpitala wynosi 3,5 tys. szczepień na tydzień. - Tak, jak chcieliśmy - zauważa. - Ile szczepionek faktycznie będzie, to już inna sprawa.