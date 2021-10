W Szramowie do Drwęcy wpuszczono ok. 14 tys. jesiotrów ostronosych. Ten gatunek ma wrócić do polskich rzek. Zobaczcie zdjęcia

W Szramowie do Drwęcy wpuszczono ok. 14 tys. jesiotrów ostronosych

Podczas spotkania w Szramowie przedstawiciele Instytutu Rybactwa Śródlądowego oraz organizacji World Wide Fund for Nature wypuścili do Drwęcy ok. 14 tys. zł gramowych jesiotrów, które do Polski dotarły z Niemczech. Liczą, że uda się w ten sposób przywrócić jesiotry do polskich rzek. Do tej pory corocznie zarybiana jest zarówno Wisła (zaczynając od Drwęcy w Szramowie), jak i Odra. Pomysł restytucji jesiotrów do polskich rzek zrodził się w głowach pracowników Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w latach 90. XX w. Pierwsze wypuszczanie jesiotrów do Drwęcy miało miejsce w 2007 r. Dlaczego do Drwęcy? Otóż w tej rzece pływały po II wojnie światowej ostatnie jesiotry. - Drwęca jest realnym miejscem, w którym mogłyby się jesiotry rozradzać, bo dalej jest Wisła przegrodzona zaporą we Włocławku - przekazał nam dr Andrzej Kapusta z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, który od wielu lat prowadzi badania związane z jesiotrami.