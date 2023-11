W takich niesamowitych kreacjach pojawiła się Roksana Węgiel. Piękność wieczorową porą! [26.11.2023]

W takich niesamowitych kreacjach pojawiła się Roksana Węgiel - zdjęcia

Jak się już dowiedzieliśmy, Roksana Węgiel wybiera coraz bardziej "dorosłe" stylizacje. Osiemnastolatka pozuje do zdjęć w kreacjach, które nie zawsze spotykają się z aprobatą jej fanów. W rozmowie z magazynem "Party" wyznała, że mało ją to obchodzi. Wybiera ubrania, w których czuje się dobrze, bez zwracania uwagi na reakcje innych. Ocenia to z dystansem: - Jeśli komuś się podoba, to świetnie, a jeśli nie, cóż, trudno, nic z tym nie zrobię.