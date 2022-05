W takich sytuacjach mogą teraz odciąć prąd w domu. Kiedy mogą odciąć dostawę energii elektrycznej? [4.05.2022 r.]

W tych sytuacjach mogą nam odciąć prąd

Prawo energetyczne pozwala przedsiębiorstwu energetycznemu na odcięcie dostawy prądu w ściśle określonych przypadkach. Nie ma możliwości, aby pozbawiono nas energii bez wezwania czy bez podjęcia innych kroków.

Gdy w domu nie ma prądu, natychmiast wiele rzeczy się komplikuje. Bez energii elektrycznej trudno wyobrazić sobie życie. Prąd jest nam potrzebny do codziennych czynności, do pracy, nawet do odpoczynku. Świece zapalamy w domu głównie po to, by stworzyć nastrój, a nie z konieczności.

Sytuacje, w których można odciąć odbiorcy prąd, reguluje Prawo energetyczne.

Pół biedy, jeśli wyłączenie prądu to po prostu awaria lub planowa przerwa. Gorzej, jeśli tylko u nas nie ma prądu. To może być znak, że odcięto nam energię elektryczną i mamy kłopot.