W takich sytuacjach można przejechać na czerwonym świetle. Za to kierowca nie zostanie ukarany [22.11.2022]

Czerwone światło na sygnalizatorze oznacza bezwzględny zakaz wjazdu. Za niestosowanie się do sygnałów świetlnych grozi niemała kara - aż 500 zł mandatu. Dodatkowo wykroczenie oznacza dopisanie do konta kierującego aż 15 punktów karnych! Przejazd na czerwonym świetle to jedno z najpoważniejszych wykroczeń drogowych. Okazuje się, że są jednak pewne sytuacje, gdy kierowca może (a czasem nawet musi) jechać, chociaż na sygnalizatorze jest czerwone światło i nie otrzyma za to kary. Przepisy przewidują bowiem kilka ścisłych wyjątków. Jakie to sytuacje? Sprawdź teraz w naszej galerii, kiedy wyjątkowo możliwy jest przejazd na czerwonym świetle >>>>>

Paweł Dubiel