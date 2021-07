W takich sytuacjach warto jeść dużo jagód. Kto powinien włączyć te owoce do diety? [12.07.21]

Jagody to kolejne sezonowe owoce, które cieszą się ogromną popularnością. Naleśniki, jagodzianki czy pierogi z jagodami to ulubione potrawy nie tylko dzieci, ale i tych większych. Jak się okazuje, warto jeść dużo tych owoców, bo mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Kto szczególnie powinien włączyć te pyszne owoce do swojej diety! Zobaczcie. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne