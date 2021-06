W takich sytuacjach zaległy urlop wypoczynkowy się przedawnia. To musisz wiedzieć! [9.06]

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje tylko pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Nie należy się natomiast osobom pracującym na umowę cywilno-prawną, czyli umowę-zlecenie i umowę o dzieło.

To ile dni urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi w danym roku kalendarzowym, zależy od jego stażu pracy. Jest to 20 lub 26 dni rocznie. Inaczej wygląda ta kwestia w przypadku pracowników młodocianych. Pracownik młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych, a z upływem roku pracy uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.

Urlop wypoczynkowy. Do kiedy trzeba go wykorzystać?

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeśli nie zachodzą żadne subiektywne ani obiektywne przeszkody, urlop powinien być wykorzystywany na bieżąco, zgodnie z planem urlopów. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku sporządzania planu, termin jego wykorzystania ustala po porozumieniu z pracownikiem.