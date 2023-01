W takim domu mieszka Bartosz Zmarzlik z ukochaną Sandrą. "To nasze ulubione miejsce" [zdjęcia - 10.01.2023]

Tak mieszka Bartosz Zmarzlik. Zaglądamy do środka domu najlepszego żużlowca świata

Bartosz Zmarzlik w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca w Polsce w 2022 roku przegrał jedynie z rewelacyjną Igą Świątek, a na podium stanął wyżej niż Robert Lewandowski. To wielki sukces żużlowca, a także całego środowiska jego kibiców. Bartosz Zmarzlik to trzykrotny indywidualny mistrz świata w ostatnich czterech sezonach.

Wielkim atutem domu Bartosza Zmarzlika jest pięknie urządzony ogród, w którym znajdziemy m.in. staw i altanę do letniego wypoczynku. - W ogrodzie jest jedno z naszych ulubionych miejsc: to jest nasz stawik. Stworzył go mój dziadziuś. Bo też dzięki niemu oraz rodzicom mam tutaj swoje miejsce i swój azyl - wyznaje Bartosz Zmarzlik.