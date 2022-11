W takim składzie GKM Grudziądz będzie walczył o play off w 2023. To on będzie nowym liderem?

To był burzliwy sezon transferowy w Grudziądzu. Planowane rozstanie z Przemysławem Pawlickim, dużo bardziej niespodziewane z Krzysztofem Kasprzakiem. Kto będzie liderem tej drużyny? Jak spiszą się młodzieżowcy? Kto jeszcze może dołączyć do składu? To wszystko w naszej galerii zdjęć. Cel jest jasny: po pierwsze - utrzymanie w PGE Ekstralidze, po drugie - awans do play off.