W toruńskim Ratuszu otwarta została znakomita wystawa dzieł dawnej sztuki

Wystawa „Królewskie miasto – trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia (1454-1793)” to ogromne przedsięwzięcie przygotowane z myślą o 160-leciu Muzeum Okręgowego. Sprowadzono do Torunia dzieła wytworzone przez lokalne warsztaty, które rozpierzchły się po kolekcjach w całej Polsce. Jest tu imponujące złotnictwo, ciekawe malarstwo, starodruki i rzeźby.

Katarzyna z gier planszowych?

Wśród tych ostatnich wyróżnia się jedna – udostępniona przez parafię św. Katarzyny w Papowie Biskupim. To cenne, późnogotyckie dzieło z początku XVI w. Oprócz św. Katarzyny Papowo może pochwalić się jeszcze dwoma innymi rzeźbami z tego czasu - Madonną z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym, oraz św. Barbarą. Św. Katarzyna stoi na co dzień przy wejściu do kaplicy św. Huberta. I zapewne jest tam bezpieczna, bo… nikomu nie przyszłoby do głowy, że jest cennym zabytkiem. Dawne dzieło z toruńskiego warsztatu zostało zakonserwowane w sposób delikatnie mówiąc kontrowersyjny, wskutek czego przypomina raczej plastikową rzeźbę ogrodową albo figurę do gier planszowych.