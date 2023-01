W tych godzinach lepiej nie włączać pralki, zmywarki i piekarnika. W jakim czasie prąd jest najtańszy? [4.01.2023]

Ceny prądu są coraz wyższe i według ekspertów będą rosły przez kilka najbliższych lat. Najwięcej energii elektrycznej zużywają płyta indukcyjna i piekarnik elektryczny. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dostawcy energii mają różne taryfy, które obowiązują w konkretnych godzinach. W których godzinach prąd jest najtańszy? Wszystko zależy od tego, jaką posiadamy taryfę za prąd oraz w jakich godzinach korzystamy z urządzeń elektrycznych. Sprawdź teraz w naszej galerii, w jakich godzinach prąd jest najtańszy a kiedy w ciągu dnia jest najdroższy - wtedy lepiej nie włączać pralki, zmywarki czy piekarnika.Na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych www.pse.pl publikowane są informacje o dziennych godzinach szczytu poboru prądu. Pojawiają się one każdego dnia przed godz. 17:00 i zapowiadają, w jakich godzinach przewidywany jest największy pobór energii elektrycznej dnia następnego. Jaka pora dnia jest najgorsza na gotowanie czy sprzątanie? Warto to wiedzieć, aby zaoszczędzić na rachunkach. Korzystając z energii poza godzinami szczytu, można zapłacić nawet o 1/5 mniej!W jakich godzinach prąd jest najdroższy a kiedy w ciągu dnia jest najtańszy? Sprawdź to teraz w naszej galerii >>>>>

unsplash.com