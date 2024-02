W tych godzinach wychodzą przelewy z urzędu skarbowego. Kiedy zwroty z podatku trafią na konto? [11.02.2024]

Pierwsze zeznania podatkowe będziemy mogli złożyć już 15 lutego. Po złożeniu zeznania na zwrot nadpłaty podatku z 2023 roku będziemy czekać odpowiednio:

przy rozliczeniu online do 45 dni

przy rozliczeniu tradycyjnym do 90 dni

Przeczytaj także:Tabela zwrotu podatku dla emerytów. Tyle pieniędzy trafi na ich konta - tabela wyliczeń 2024

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny zwrot otrzymają do 30 dni. W przypadku zwrotu kwot do 5 tysięcy złotych odbywają się one automatycznie i w 2023 roku trzeba było na nie czekać zaledwie kilka dni.

Termin zwrotu z podatku jest liczony od dnia kiedy złożymy zeznanie podatkowe.

Jeśli nie złożymy zeznania podatkowego samodzielnie zostanie one złożone automatycznie, wówczas na zwrot pieniędzy poczekamy 90 dni liczone od 30 kwietnia, czyli 31 lipca 2024 roku.